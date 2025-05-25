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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом жакете и с большим цветком на груди: инфанта Елена сходила на корриду

Сестра короля Испании Филиппа VI — инфанта Елена — посетила корриду на ярмарке Херес-де-ла-Фронтера в Кадисе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта Елена

Инфанта Елена / © Getty Images

В эту субботу, 24 мая, цикл корриды на ярмарке Кабальо 2025 года завершился корридой высокого уровня, которую и посетила королевская особа.

Инфанта Елена была облачена в этот день в белый жакет, к которому был пришпилен большой синий цветок, его она дополнила синей шляпой в тон, цветочным платьем и несколькими украшениями на шее. Королевская особа с улыбкой на лице наблюдала за происходящим действом, когда ее запечатлели фотографы.

Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена / © Getty Images

Тем временем, напомним, король Филипп VI и королева Летиция побывали в Уэльсе, где их младшая дочь инфанта София закончила обучение в колледже. Семья посетила ее выпускной и вручение дипломов.

Королева Летиция, король Филипп и инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция, король Филипп и инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

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