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В белом жакете и с большим цветком на груди: инфанта Елена сходила на корриду
Сестра короля Испании Филиппа VI — инфанта Елена — посетила корриду на ярмарке Херес-де-ла-Фронтера в Кадисе.
В эту субботу, 24 мая, цикл корриды на ярмарке Кабальо 2025 года завершился корридой высокого уровня, которую и посетила королевская особа.
Инфанта Елена была облачена в этот день в белый жакет, к которому был пришпилен большой синий цветок, его она дополнила синей шляпой в тон, цветочным платьем и несколькими украшениями на шее. Королевская особа с улыбкой на лице наблюдала за происходящим действом, когда ее запечатлели фотографы.
Тем временем, напомним, король Филипп VI и королева Летиция побывали в Уэльсе, где их младшая дочь инфанта София закончила обучение в колледже. Семья посетила ее выпускной и вручение дипломов.