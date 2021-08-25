В белом жакете и с бриллиантовым кольцом: Брижит Макрон в стильном образе посетила кинофестиваль

В белом жакете и с бриллиантовым кольцом: Брижит Макрон в стильном образе посетила кинофестиваль

Первая леди Франции, как всегда, выбрала для своего выхода эффектный лук.

Сегодня, 25 августа, Брижит Макрон побывала на 14-м фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме. Она посетила премьерный показ фильма CE2.

На мероприятии первая леди похвасталась стильным образом. Она сочетала элегантный белый жакет с белой рубашкой и темно-синими джинсами-скинни.

Брижит Макрон / Getty Images

Лук Брижит дополнила белой сумкой-сундучком и черными кожаными лодочками на шпильке.

Брижит Макрон / Getty Images

Госпожа Макрон продемонстрировала на камеру свое большое обручальное кольцо со сверкающими бриллиантами на безымянном пальце и золотые часы.

Брижит Макрон / Getty Images

Аккуратная укладка с прикорневым объемом и макияж с акцентом на глазах завершил красивый аутфит первой леди.

Напомним, ранее Макрон посетила церемонию в городе Вар, посвященную 77-й годовщине освобождения Борм-ле-Мимоза во время Второй мировой войны. Она была одета в атласный кремовый топ, белые брюки прямого кроя и коричневый жакет.

Брижит Макрон / Associated Press

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