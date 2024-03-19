В белом жакете и с интересной брошью: Елена Зеленская выступила на форуме

Елена Зеленская приняла участие в VII Международном форуме "Креативная Украина", темой которого была "Rethinking. Culture".

На мероприятии говорили о том, как развивать креативную экономку Украины, как будет звучать голос ее культурной дипломатии в мире.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Мы не хотим, чтобы от нашего имени говорило только оружие. Украина должна себя защищать и защищает, но мы не должны ассоциироваться в мире только с войной, потому что не мы ее развязали. Мы хотим говорить голосом творчества, ассоциироваться с мощной культурой и гуманистическими ценностями, за которые, в том числе, и боремся сейчас", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На форуме Зеленская предстала в деловом образе в классических цветах. На ней был белый жакет, черные брюки-клеш и черные замшевые туфли на невысоких шпильках. К жакету Елена прикрепила интересную черную брошь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит супруга президента дополнила прической с легкими локонами, нежным макияжем и серьгами цвета металлик.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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