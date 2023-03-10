В белом жакете и с интересной золотой брошью: Елена Зеленская получила награду на международном форуме

В рамках своего визита в ОАЭ Елена Зеленская приняла участие в международном форуме Forbes 30/50 в Абу-Даби. Там она получила награду "Факел свободы", которая посвящается всем украинкам, которые ежедневно своими поступками борются за свободу нашей страны.

Вручили награду ей модераторки мероприятия бывший государственный секретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон и американская журналистка и телеведущая Мики Бжезинская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Имела честь получить это отличие – для всех украинских женщин. Всех, кто ныне воюет, защищает, волонтерит, доналит, заботится, выполняет свою работу, чтобы приблизить победу.

Женский подвиг в этом противостоянии особенный, потому что он многогранен: женщины вносят свой вклад повсеместно, от армии до мест эвакуации, от тыла к фронту.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

И единственное, чего желаю вместе с нашей победой – чтобы те, кто далеко, смогли как можно быстрее вернуться; те, кто рискует, – уцелели; чтобы раненые и травмированные восстановились и нашли силы; чтобы разделенные семьи снова смогли обняться и больше не разводиться.

Это вы – факел нашей свободы. Вы – Украина. Спасибо за все!" – написала Елена в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этот день Зеленская продемонстрировала красивый образ в классических цветах. На ней был белый удлиненный жакет и черные широкие брюки. К лацкану она прикрепила интересную золотую брошь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала укладку с боковым пробором и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги-дуги.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Напомним, на форум в Абу-Даби Елена Зеленская продемонстрировала еще один лук в синем костюме с брюками-клеш и коричневом топе. На плечи она накинула шелковый темно-коричневый шарф с интересным сине-желтым принтом с национальными мотивами от украинского бренда Gunia Project.

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