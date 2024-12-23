В белом жакете и с коричневым маникюром: пресс-секретарь Байдена в романтическом образе вышла к журналистам

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. И на этот раз она появилась в романтическом образе.

Карин была одета в белый наряд, состоявший из жакета с волнообразной каймой, жилетки с такими же краями и короткой юбки.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Лук она дополнила любимыми бархатными босоножками бежевого цвета на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

У Жан-Пьер, как всегда, была любимая объемная прическа с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой, а также коричневый короткий маникюр. Уши пресс-секретарь украсила любимыми золотыми серьгами-кольцами с двумя волнами с камнями, а на запястье были браслеты – серебряный и с разноцветными бусинами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в водолазке и костюме цвета фуксии продемонстрировала яркий аутфит.

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