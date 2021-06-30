В белом жакете и с красным маникюром: деловой образ нардепа в парламенте

В белом жакете и с красным маникюром: деловой образ нардепа в парламенте

Алина Загоруйко подчеркнула фигуру белым нарядом и кожаным поясом.

Народный депутат Алина Загоруйко продемонстрировала во время заседания Верховной Рады Украины 29 июня нежный деловой аутфит. Политик предстала в стенах парламента в белом приталенном жакете, подчеркнув талию коричневым кожаным поясом, светлом топе и белой юбке миди.

Алина Загоруйко / УНИАН

На шее у Алины была изящная цепочка, а в ушах — золотые серьги-кольца. Волосы Загоруйко распустила и сделала легкий макияж.

Верховная Рада — настоящий фэшн-подиум, на котором политики друг перед другом демонстрируют свои стильные, а иногда экстравагантные луки.

К примеру, в этот же день член депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход появилась на заседании в очень интересном белом жакете. Спину наряда украшал принт в виде пазла с изображением Верховной Рады.

Анна Скороход / УНИАН

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