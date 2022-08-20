В белом жакете и с массивным кольцом: Брижит Макрон на Лазурном побережье

Первая леди Франции вместе с мужем приняли участие в мероприятии в коммуне Борм-ле-Мимоза.
Брижит Макрон с мужем Эммануэлем Макроном посетила церемонию по случаю 78-й годовщины высадки союзников в Провансе во время Второй мировой войны, которая помогла освободить юг Франции. Мероприятие прошло на Лазурном побережье, в коммуне Борм-ле-Мимоза.
Там первая леди предстала в стильном аутфите. На ней был белый пиджак, белая рубашка и черные брюки.
Образ Брижит дополнила укладкой с прикорневым объемом, макияжем смоки-айс и массивным кольцом с камнями.
Президент был одет в любимый классический темно-синий костюм, белую рубашку и темный галстук.
После церемонии президентские супруги вместе со своими поклонниками что-то пили из бумажных стаканов.
Напомним, Брижит в кружевном элегантном платье с разрезом сходила на обед с шейхом.
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