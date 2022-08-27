В белом жакете и с розовым блеском на губах: пресс-секретарь Байдена в нежном образе появилась на работе

Карин Жан-Пьер имеет отличное чувство стиля. Каждый ее выход стоит внимания.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там Карин предстала в нежном аутфите. На ней был белый пиджак и платье с бледным оттенком розового.
Пресс-секретарь сделала укладку с кудрями, макияж с нежно-персиковыми тенями и розовым блеском на губах, а также украсила уши любимыми золотыми серьгами-гвоздями.
В прошлый раз перед журналистами Карин появилась в красном костюме, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.
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