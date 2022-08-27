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В белом жакете и с розовым блеском на губах: пресс-секретарь Байдена в нежном образе появилась на работе

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В белом жакете и с розовым блеском на губах: пресс-секретарь Байдена в нежном образе появилась на работе

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер имеет отличное чувство стиля. Каждый ее выход стоит внимания.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там Карин предстала в нежном аутфите. На ней был белый пиджак и платье с бледным оттенком розового.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь сделала укладку с кудрями, макияж с нежно-персиковыми тенями и розовым блеском на губах, а также украсила уши любимыми золотыми серьгами-гвоздями.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В прошлый раз перед журналистами Карин появилась в красном костюме, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.

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