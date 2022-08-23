В белом жакете и с жемчужными серьгами: деловой аутфит Елены Зеленской

Елена Зеленская начала серию телефонных и видеоразговоров с коллегами – участницами второго Саммита первых леди и джентльменов, в ходе которых они обсуждают результаты мероприятия и будущие шаги по сотрудничеству в гуманитарных, культурных, образовательных проектах, а также в сфере ментального и физического здоровья.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины уже пообщалась с супругой президента Европейского совета - Амели Дербаудренгьен, первой леди Латвийской Республики - Андрей Левите, первой леди Белиза - Россаной Марией Брисеньо, и супругой президента Исландии - Элизой Рейд.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

Они говорили о гуманитарной помощи Украине, обеспечении пострадавших украинцев протезами и реабилитации раненых, их психологической поддержке и помощи временным переселенцам.

"Сегодня – месяц со дня проведения второго Саммита первых леди и джентльменов. Начиная Саммит, я хотела, чтобы он был не просто мероприятием раз в год, а постоянной платформой для взаимодействия. Чтобы вместе с первыми леди работать над видимыми и обозримыми результатами, я начинаю серию разговоров со своими коллегами.



Именно о промежуточных результатах второго Саммита и о наших планах речь шла во время уже состоявшихся видеоконференций. Один из них – первые 57 новых реанимобилей, которые закупило Минздрав в рамках средств, поступивших из 51 страны мира на платформу UNITED24@u24.gov.ua. Они будут спасать украинцев в горячих точках. Будут помогать нашим медикам на самом тяжелом первом этапе, когда нужно успеть довезти.



Мы запустили сбор средств перед началом Саммита первых леди и джентльменов. Сбор продолжается, ведь реанимобили попадают под обстрелы и выходят из строя. Следовательно, таких автомобилей Украине нужны сотни", — написала Елена в посте в Instagram.

Во время видеосвязи первая леди предстала в деловом белом жакете. Образ она дополнила элегантными жемчужными серьгами. Идеально ровная укладка и макияж с акцентом на глазах завершили ее лук.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в образе total black и с элегантной прической посетила клинику во Львовской области.

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