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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
225
Время на прочтение
1 мин

В белом жакете и синей юбке: королева Максима встречала важного гостя около королевского дворца

Королевская чета Нидерландов приветствовала в Амстердаме важного гостя.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

В страну с визитом приехал султан Хейсам бен Тарик из Омана, церемония приветствия для гостя была организована на площади Дам в Королевском дворце в Амстердаме.

Королева Максима прибыла на встречу в белом коротком жакете, расшитом камнями и синей юбке средней длины. Максима была в синих кожаных туфлях-лодочках, в руке держала маленький плетеный клатч, а у нее на руках были перчатки.

Королева Максима, султан Омана и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима, султан Омана и король Виллем-Александр / © Getty Images

Ее Величество дополнила свой образ большой плетенной синей шляпой, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы яркой помадой. У нее в ушах были жемчужные серьги-висюльки. Король Виллем-Александр облачился в синий костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт, а в нагрудном кармане его пиджака был платок.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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