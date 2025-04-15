В белом жакете и синей юбке: королева Максима встречала важного гостя около королевского дворца

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

В страну с визитом приехал султан Хейсам бен Тарик из Омана, церемония приветствия для гостя была организована на площади Дам в Королевском дворце в Амстердаме.

Королева Максима прибыла на встречу в белом коротком жакете, расшитом камнями и синей юбке средней длины. Максима была в синих кожаных туфлях-лодочках, в руке держала маленький плетеный клатч, а у нее на руках были перчатки.

Королева Максима, султан Омана и король Виллем-Александр / © Getty Images

Ее Величество дополнила свой образ большой плетенной синей шляпой, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы яркой помадой. У нее в ушах были жемчужные серьги-висюльки. Король Виллем-Александр облачился в синий костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт, а в нагрудном кармане его пиджака был платок.

Реклама

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королевы Максимы / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images