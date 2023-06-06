В твидовом жакете и синих брюках-палаццо: премьер-министр Дании на встрече в Белом доме

45-летняя премьер-министр Дании Метте Фредериксен прилетела в США для нескольких деловых встреч. В частности, она встретилась в Белом доме с президентом Джо Байденом, а также с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Встреча с президентом состоялась 5 июня, когда Дания отмечала День Конституции.

Метте Фредериксен и Джо Байден / Фото: Associated Press

Фредериксен является одним из претендентов на должность генерального секретаря НАТО, сообщает CNN. Однако сама премьер-министр отметила, что "Не кандидат на должность". Тем не менее встреча в Овальном кабинете широко обсуждалась, а Метте Фредериксен выбрала для нее очень стильный и элегантный наряд, который состоял из белого твидового жакета и темно-синих брюк-палаццо.

Наряд она дополнила слингбэками, прической и серьгами-пусетами. На руках у политика был темно-бордовый аккуратный маникюр.

Метте Фредериксен и Джо Байден / Фото: Associated Press

Метте Фредериксен / Фото: Associated Press

Пока Метте Фредериксен встречалась президентом США, королева Дании Маргрете II посетила открытие знамени Датского агентства по чрезвычайным ситуациям на острове Борнхольм в Аллинге. Мероприятие также прошло в День Конституции.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте также: