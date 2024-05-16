В белом жакете и эспадрильях: герцогиня Софи в стильном луке появилась на мероприятии

Герцогиня Эдинбургская Софи совершила визит в The Seashell Trust в деревне Чидл, в Большом Манчестере.

Организация Seashell поддерживает детей и молодых людей с трудностями в обучении, ограниченными возможностями и дополнительными потребностями в общении по всей Великобритании.

59-летняя Софи выглядела очень элегантно и была в белом двубортном жакете от Altuzarra Indiana, брюках из букле Roland Mouret со стрелками и бахромой, обута в белые эспадрильи Penelope Chilvers и с молочной мини-сумкой от Valextra.

Из украшений Софи дополнила свой образ цепочкой из белого золота с бриллиантовым кленовым листом от Birks и круглыми серьгами-висюльками. Она собрала волосы в низкий пучок и сделала легкий дневной макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, Софи посещала з визитом Украину и стала первым членом британской королевской семьи, которая это сделала.

Герцогиня Эдинбургская Софи и Елена Зеленская во время встречи в Офисе президента в Киеве / Фото: Associated Press

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