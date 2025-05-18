В белом жакете и юбке-плисе: королева Матильда и король Филипп появились на инаугурационной мессе Папы Римского

Королева Матильда и король Филипп / © Associated Press

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Королева Бельгии Матильда — одна из семи женщин в мире, которым разрешено носить белое одеяние на аудиенции у Папы Римского.

Король Филипп и королева Матильда / © Associated Press

Сегодня присутствуя на интронизации Папы Римского Льва XIV, королева Матильда появилась на публике в белом коротком жакете и плиссированной юбке-макси в сочетании с кожаными туфлями-лодочками на каблуках, маленькой белой сумкой в руках и кожаными перчатками.

Король Филипп и королева Матильда / © Associated Press

Голову Матильда покрыла кружевной мантильей, как и королева Испании Летиция, которая также появилась в белом аутфите. Ее Величество сделала прическу и макияж, надела большие черные солнцезащитные очки и серьги-висюльки с бриллиантами и жемчугом.

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Король Филипп и королева Матильда / © Associated Press

Ее супруг король Филипп, так же, как и супруг испанской королевы — король Филипп VI — был одет в военную форму.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Напомним, на инаугурационной мессе в Ватикане присутствует и президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской.