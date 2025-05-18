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В белом жакете и юбке-плисе: королева Матильда и король Филипп появились на инаугурационной мессе Папы Римского
Бельгийская королевская чета посетила Святую мессу в честь начала понтификата Папы Льва XIV в Ватикане.
Королева Бельгии Матильда — одна из семи женщин в мире, которым разрешено носить белое одеяние на аудиенции у Папы Римского.
Сегодня присутствуя на интронизации Папы Римского Льва XIV, королева Матильда появилась на публике в белом коротком жакете и плиссированной юбке-макси в сочетании с кожаными туфлями-лодочками на каблуках, маленькой белой сумкой в руках и кожаными перчатками.
Голову Матильда покрыла кружевной мантильей, как и королева Испании Летиция, которая также появилась в белом аутфите. Ее Величество сделала прическу и макияж, надела большие черные солнцезащитные очки и серьги-висюльки с бриллиантами и жемчугом.
Ее супруг король Филипп, так же, как и супруг испанской королевы — король Филипп VI — был одет в военную форму.
Напомним, на инаугурационной мессе в Ватикане присутствует и президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской.