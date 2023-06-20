В белом жакете и юбке-плиссе: новый светский выход принцессы Уэльской

Галерея претерпела серьезные изменения с момента закрытия в марте 2020 года и с момента открытия здания 127 лет назад. Кэтрин стала ее покровителем в первый год своей королевской жизни в британской монаршей семье.

Принцесса Уэльская в Национальной портретной галерее в Лондоне / Фото: Associated Press

Во время сегодняшнего визита Кэтрин познакомилась с учебным центром галереи, который более чем удвоил возможности для учащихся, и узнала о новой инициативе для детей в возрасте до 5 лет, в рамках которой семьи из местного сообщества будут поощрять творческое обучение, игры и исследования.

Принцесса Уэльская в Национальной портретной галерее в Лондоне / Фото: Associated Press

На встречу принцесса Уэльская приехала в юбке миди из шифона от self-portrait и жакете от этого же бренда с тонким поясом, подчеркивающим талию. Наряд похож на новинку - ранее мы в нем Кейт не видели. К образу принцесса подобрала черный стеганый клатч от Chanel, черные замшевые туфли-лодочки на каблуках от Aquazzura, говорят, это любимый обувной бренд Меган Маркл.

Принцесса Уэльская в Национальной портретной галерее в Лондоне / Фото: Associated Press

Кэтрин распустила длинные волосы и накрутила их красивыми локонами, надела серьги с искусственным жемчугом и бриллиантами от Heavenly london и сделала легкий дневной макияж, подчеркнув свою естественную красоту.

Принцесса Уэльская в Национальной портретной галерее в Лондоне / Фото: Associated Press

Напомним, вчера принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом и другими членами семьи посетила службу и парад Ордена Подвязки и также появилась на публике в белом платье.

Принцесса Уэльская во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

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