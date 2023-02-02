В белом жакете и юбке в горох: принцесса Анна выбрала элегантный лук для выхода на прием

Вчера в Букингемском дворце состоялся прием для представителей британских общин восточной и юго-восточной Азии.

Прием был организован королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой. Но посетили его и другие члены королевской семьи.

В частности на приеме присутствовала принцесса Анна. 72-летняя дочь королевы Елизаветы II была в молочно-белом жакете, к которому подобрала черную юбку в белый горох и такого же цвета галстук завязала на шее.

Также королевская принцесса была в коричневых перчатках, на плече у нее висела маленькая сумка, а обута она была в туфли на невысоких каблуках. Из украшений традиционно надела жемчужное колье из трех нитей, жемчужные серьги и золотую брошку.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Волосы Анна собрала в свою любимую прическу и сделала легкий макияж, подчеркнув губы немного помадой.

На вечере также присутствовала двоюродная сестра королевы Елизаветы II – принцесса Александра Кентская. Она облачилась в синий костюм, а ее белокурые волосы также, как и у Анны были собраны в высокую прическу.

Принцесса Анна и принцесса Александра / Фото: Associated Press

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