В белом жакете и юбке в горох: стильная кронпринцесса Мэри вышла в свет

Ее королевское Высочество была запечатлена в компании Федерики Маркионни, генерального директора Global Fashion Agenda, во время прибытия на Копенгагенский глобальный саммит моды.

Наследная принцесса является покровительницей Global Fashion Summit.

Для выхода в свет принцесса выбрала кремовый топ с поясом и соответствующий жакет, сочетая это с коричневой макси-юбкой в мелкий горох от Diane von Furstenberg и коричневыми туфлями-лодочками из замши, в тон которым подобрала сумку.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри распустила свои каштановые волосы, сделав легкую укладку волнами, и подчеркнула естественную красоту легким дневным макияжем. На шее у нее сверкало несколько золотых подвесок, а в ушах – серьги. Также ногти принцессы были накрашены ярким лаком.

Напомним, на днях стало известно, что старший сын кронпринцессы Мэри и кронпринца Фредерика отказался от государственного финансирования, на которое он имеет право после того, как ему исполнится 18 лет.

Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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