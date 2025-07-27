- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом жакете и жемчужном ожерелье: Ангела Меркель с мужем посетила музыкальный фестиваль
Бывшая канцлер Германии в черно-белом аутфите появилась на празднике музыки в Байройте.
Ангела Меркель вместе со своим мужем Йоахимом Зауэром посетила церемонию открытия ежегодного Байройтского фестиваля, на котором исполняют произведения Рихарда Вагнера.
Бывший канцлер выбрала для своего появления деловой образ в классических цветах. На ней был белый жакет и черные прямые брюки со стрелками. Наряд Ангела скомбинировала с удобной обувью на небольшой подошве.
Меркель сделала аккуратную укладку, макияж с блестящими белыми тенями на веках, шею украсила жемчужным ожерельем, а на запястье были часы. Свой лук она завершила белым клатчем.
Зауэр был одет в классический костюм графитового оттенка, белую рубашку и серый полосатый галстук. Обут он был в черные туфли.
Напомним, на Байройтском фестивале побывали также нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц и его супруга Шарлотта Мерц, которая блистала в элегантном ультрамариновом платье с плиссированной юбкой.