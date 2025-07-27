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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
432
Время на прочтение
1 мин

В белом жакете и жемчужном ожерелье: Ангела Меркель с мужем посетила музыкальный фестиваль

Бывшая канцлер Германии в черно-белом аутфите появилась на празднике музыки в Байройте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ангела Меркель и Йоахим Зауэр

Ангела Меркель и Йоахим Зауэр / © Getty Images

Ангела Меркель вместе со своим мужем Йоахимом Зауэром посетила церемонию открытия ежегодного Байройтского фестиваля, на котором исполняют произведения Рихарда Вагнера.

Бывший канцлер выбрала для своего появления деловой образ в классических цветах. На ней был белый жакет и черные прямые брюки со стрелками. Наряд Ангела скомбинировала с удобной обувью на небольшой подошве.

Ангела Меркель и Йоахим Зауэр / © Getty Images

Ангела Меркель и Йоахим Зауэр / © Getty Images

Меркель сделала аккуратную укладку, макияж с блестящими белыми тенями на веках, шею украсила жемчужным ожерельем, а на запястье были часы. Свой лук она завершила белым клатчем.

Зауэр был одет в классический костюм графитового оттенка, белую рубашку и серый полосатый галстук. Обут он был в черные туфли.

Напомним, на Байройтском фестивале побывали также нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц и его супруга Шарлотта Мерц, которая блистала в элегантном ультрамариновом платье с плиссированной юбкой.

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Дата публикации
Количество просмотров
432
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