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В белом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Китае
Глава Еврокомиссии с официальным визитом посетила Пекин.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего официального визита в Китай приняла участие в саммите Китай-ЕС с китайскими лидерами в Пекине.
После саммита она вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой выступила на пресс-конференции в Пекине.
Там политик появилась в белом однобортном жакете, белом топе и классических черных брюках.
Урсула сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с помадой оттенка пыльной розы. Из украшений фон дер Ляйен использовала свои любимые серьги-гвоздики с черными камнями и тонкое жемчужное ожерелье с акцентными черными бусинами. Лук во время выступления глава Еврокомиссии дополнила оптическими очками.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Японии предстала в двубортном жакете ультрамаринового цвета с золотыми пуговицами.