В белом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Китае

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего официального визита в Китай приняла участие в саммите Китай-ЕС с китайскими лидерами в Пекине.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

После саммита она вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой выступила на пресс-конференции в Пекине.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Там политик появилась в белом однобортном жакете, белом топе и классических черных брюках.

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Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с помадой оттенка пыльной розы. Из украшений фон дер Ляйен использовала свои любимые серьги-гвоздики с черными камнями и тонкое жемчужное ожерелье с акцентными черными бусинами. Лук во время выступления глава Еврокомиссии дополнила оптическими очками.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Японии предстала в двубортном жакете ультрамаринового цвета с золотыми пуговицами.