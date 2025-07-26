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Категория
Общество
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В белом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Китае

Глава Еврокомиссии с официальным визитом посетила Пекин.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего официального визита в Китай приняла участие в саммите Китай-ЕС с китайскими лидерами в Пекине.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

После саммита она вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой выступила на пресс-конференции в Пекине.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Там политик появилась в белом однобортном жакете, белом топе и классических черных брюках.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с помадой оттенка пыльной розы. Из украшений фон дер Ляйен использовала свои любимые серьги-гвоздики с черными камнями и тонкое жемчужное ожерелье с акцентными черными бусинами. Лук во время выступления глава Еврокомиссии дополнила оптическими очками.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Японии предстала в двубортном жакете ультрамаринового цвета с золотыми пуговицами.

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