В белом жакете, на шпильках и с красным маникюром: премьер-министр Италии встретилась с Байденом

Встреча Джорджи Мелони и Джо Байдена прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала с официальным визитом в Вашингтон. Там она встретилась с президентом США Джо Байденом.

Джорджа Мелони и Джо Байден / Фото: Associated Press

На встрече премьер предстала в деловом образе, состоявшем из белого жакета, белой блузки и черных брюк.

Джорджа Мелони и Джо Байден / Фото: Associated Press

Наряд Джорджа дополнила черными кожаными туфлями на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку и нежный макияж с розовой помадой. Уши политик украсила экстравагантными длинными серьгами, руку – браслетами и завершила лук красным маникюром.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони и Джо Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в классический синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и черные туфли.

Джорджа Мелони и Джо Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони выступила на саммите Агентства ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства в Риме, где продемонстрировала аутфит в брючном светло-голубом костюме и шелковой голубой блузке.

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