В белом жакете на запах и с интересной брошью: Елена Зеленская на концерте классической музыки

Первая леди Украины в черно-белом луке пришла на концерт.
Елена Зеленская посетила в Софии Киевский концерт классической музыки в исполнении Национального ансамбля "Київська камерата", камерного хора "Київ" и хора мальчиков Лицея искусств имени Николая Лысенко. Концерт состоялся под руководством канадского дирижера украинского происхождения Кэри-Линн Уилсон, которая является основательницей Ukrainian Freedom Orchestra.
"Вместе с мужем, руководителем знаменитой Метрополитен-оперы Нью-Йорка Питером Гелбом, она создала этот коллектив в первые месяцы российского вторжения как акт культурного сопротивления. Оркестр дал работу многочисленным украинским музыкантам, в частности вынужденным переселенцам, и с тех пор гастролирует по миру, знакомя его музыкой, культурой, освободительной борьбой.
Сегодняшний концерт – посвящение всем юным украинцам и украинским родителям, защищающим детей и страну одновременно. Всем семьям всей Украины. С главным пожеланием – безопасности, жизни и победы", – написала первая леди в посте в Instagram.
На концерте Зеленская появилась в белом жакете на забор с белым шнурком на талии, который она сочетала с широкими черными брюками. К жакету Елена прикрепила интересную черную брошь.
Лук первая леди дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и серьгами-кольцами.
Кэри-Линн Уилсон была одета в черный брючный костюм и белую кружевную блузку с кружевными манжетами.
Напомним, Елена Зеленская на "Книжный Арсенал" пришла в деловом темно-синем жакете, черной футболке и с жемчужным ожерельем с подвеской.
Читайте также: