В белом жакете на запах и с интересной брошью: Елена Зеленская на концерте классической музыки

Елена Зеленская посетила в Софии Киевский концерт классической музыки в исполнении Национального ансамбля "Київська камерата", камерного хора "Київ" и хора мальчиков Лицея искусств имени Николая Лысенко. Концерт состоялся под руководством канадского дирижера украинского происхождения Кэри-Линн Уилсон, которая является основательницей Ukrainian Freedom Orchestra.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Вместе с мужем, руководителем знаменитой Метрополитен-оперы Нью-Йорка Питером Гелбом, она создала этот коллектив в первые месяцы российского вторжения как акт культурного сопротивления. Оркестр дал работу многочисленным украинским музыкантам, в частности вынужденным переселенцам, и с тех пор гастролирует по миру, знакомя его музыкой, культурой, освободительной борьбой.

Сегодняшний концерт – посвящение всем юным украинцам и украинским родителям, защищающим детей и страну одновременно. Всем семьям всей Украины. С главным пожеланием – безопасности, жизни и победы", – написала первая леди в посте в Instagram.

На концерте Зеленская появилась в белом жакете на забор с белым шнурком на талии, который она сочетала с широкими черными брюками. К жакету Елена прикрепила интересную черную брошь.

Кэри-Линн Уилсон и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Лук первая леди дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и серьгами-кольцами.

Кэри-Линн Уилсон была одета в черный брючный костюм и белую кружевную блузку с кружевными манжетами.

Напомним, Елена Зеленская на "Книжный Арсенал" пришла в деловом темно-синем жакете, черной футболке и с жемчужным ожерельем с подвеской.

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