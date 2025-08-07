- Дата публикации
В белом жакете с баской: новая первая леди Польши продемонстрировала еще один образ в день инаугурации мужа
Марта Навроцкая в день инаугурации сопровождала своего мужа Кароля Навроцкого. Фотографы запечатлели, как они вместе здоровались со своими поклонниками в Варшаве.
Вчера, 6 августа, прошла церемония инаугурации нового президента Польши Кароля Навроцкого. В этот важный день рядом с ним была его жена — Марта Навроцкая, официально ставшая первой леди Польши. На церемонию она надела голубой костюм.
В этот день Марта продемонстрировала еще один элегантный образ в классических цветах. Она появилась в белом двубортном жакете с баской и без воротника, который скомбинировала с черным низом.
У первой леди была прическа с низким пучком и уложенной на одну сторону челкой, макияж с коралловой помадой и серьги-гвоздики в ушах.
