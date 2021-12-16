В белом жакете с молнией: Юлия Тимошенко в эффектном аутфите выступила в Верховной Раде

Народный депутат появился в парламенте в образе в классических цветах.

Сегодня, 16 декабря, на заседании Верховной Рады Юлия Тимошенко появилась в эффектном деловом аутфите в классических цветах.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

На ней был белый жакет на молнии с черной каймой, черным воротником-стойкой и декоративными пуговицами. Манжеты жакета тоже имели черные вставки.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Верх политик сочетала с черной юбкой. Наряд прекрасно сидел на фигуре нардепа.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Тимошенко дополнила лук хвостом с прикорневым объемом и французским маникюром.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

А вчера народный депутат развеселила своих подписчиков забавным видео из студии звукозаписи, где она поиграла на барабанах.

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