В белом жакете с молнией: Юлия Тимошенко в эффектном аутфите выступила в Верховной Раде

Народный депутат появился в парламенте в образе в классических цветах.
Сегодня, 16 декабря, на заседании Верховной Рады Юлия Тимошенко появилась в эффектном деловом аутфите в классических цветах.
На ней был белый жакет на молнии с черной каймой, черным воротником-стойкой и декоративными пуговицами. Манжеты жакета тоже имели черные вставки.
Верх политик сочетала с черной юбкой. Наряд прекрасно сидел на фигуре нардепа.
Тимошенко дополнила лук хвостом с прикорневым объемом и французским маникюром.
А вчера народный депутат развеселила своих подписчиков забавным видео из студии звукозаписи, где она поиграла на барабанах.
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