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В белом жакете, с темным маникюром и в золоте: президент Перу на встрече с журналистами

В белом жакете, с темным маникюром и в золоте: президент Перу на встрече с журналистами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
1 мин
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В белом жакете, с темным маникюром и в золоте: президент Перу на встрече с журналистами

Дина Болуарте / Фото: Associated Press

Дина Болуарте выступила на пресс-конференции.

Президент Перу Дина Болуарте приняла участие в пресс-конференции с иностранной прессой, которая состоялась в президентском дворце в Лиме.

Перед журналистами Дина предстала в белом жакете и блузке с нежным флористическим принтом и V-образным вырезом.

Дина Болуарте / © Associated Press
Дина Болуарте / Фото: Associated Press

Президент сделала укладку, макияж с акцентом на глазах и темный маникюр. Особое внимание политик уделила украшениям. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее – золотой кулон на цепочке, а на руках – золотые кольца.

Дина Болуарте / © Associated Press
Дина Болуарте / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
337
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