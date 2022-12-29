В белом жакете, с темным маникюром и в золоте: президент Перу на встрече с журналистами

Президент Перу Дина Болуарте приняла участие в пресс-конференции с иностранной прессой, которая состоялась в президентском дворце в Лиме.

Перед журналистами Дина предстала в белом жакете и блузке с нежным флористическим принтом и V-образным вырезом.

Дина Болуарте / Фото: Associated Press

Президент сделала укладку, макияж с акцентом на глазах и темный маникюр. Особое внимание политик уделила украшениям. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее – золотой кулон на цепочке, а на руках – золотые кольца.

Дина Болуарте / Фото: Associated Press

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