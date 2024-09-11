В белом жакете, юбке и в жемчугах: стильная королева Сильвия впечатлила красивым аутфитом

Королева Сильвия и король Карл Густав побывали на церемонии открытия осенней сессии парламента Швеции в Стокгольме.
На мероприятие 80-летняя королева прибыла в элегантном аутфите, который состоял из белого короткого жакета с черным ободком с круглым вырезом на горловине, к нему шла юбка средней длины, прямого силуэта, черного цвета с белой полоской посередине. Стильная королевская особа дополнила образ лаконичной шляпой-таблеткой черного цвета, кожаными туфлями с бантами на невысоких устойчивых каблуках и кожаным прямоугольным клатчем. Сильвия надела жемчужное колье с бриллиантовой застежкой, жемчужную брошь с россыпью бриллиантов и серьги также из жемчуга. А ее прическа и макияж были, как всегда, безупречными.
Король Карл Густав был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук.
Открытие парламента в Стокгольме также посетили дочь королевы – кронпринцесса Виктория с мужем кронпринцем Даниэлем, сын принц Карл Филипп с женой принцессой Софией и еще одна дочь принцесса Мадлен с мужем Кристофером О’Нилом.
Читайте также:
- Король в костюме, а королева в сиреневом платье: шведские монархи приняли на аудиенции президента Зеленского
- В ярком образе: сына кронпринцессы Виктории запечатлели на спортивном мероприятии
- Вот так новость: шведская принцесса София ждет четвертого ребенка