В белом жакете, юбке и в жемчугах: стильная королева Сильвия впечатлила красивым аутфитом

На мероприятие 80-летняя королева прибыла в элегантном аутфите, который состоял из белого короткого жакета с черным ободком с круглым вырезом на горловине, к нему шла юбка средней длины, прямого силуэта, черного цвета с белой полоской посередине. Стильная королевская особа дополнила образ лаконичной шляпой-таблеткой черного цвета, кожаными туфлями с бантами на невысоких устойчивых каблуках и кожаным прямоугольным клатчем. Сильвия надела жемчужное колье с бриллиантовой застежкой, жемчужную брошь с россыпью бриллиантов и серьги также из жемчуга. А ее прическа и макияж были, как всегда, безупречными.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Король Карл Густав был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук.

Открытие парламента в Стокгольме также посетили дочь королевы – кронпринцесса Виктория с мужем кронпринцем Даниэлем, сын принц Карл Филипп с женой принцессой Софией и еще одна дочь принцесса Мадлен с мужем Кристофером О’Нилом.

Принцесса Мадлен и Кристофер О'Нил / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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