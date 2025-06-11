В белом жакете, жемчугах и с лопатой: японская принцесса Како посадила дерево в парке

Принцесса Како / © Associated Press

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Принцесса Како приняла участие в церемонии посадки деревьев в Японском павильоне в парке Ибирапуэра в Сан-Паулу.

Там она появилась в элегантном образе, который не помешал Ее Величеству взять в руки лопату и посадить дерево. А еще Како взяла садовую лейку и полила дерево.

Принцесса Како / © Associated Press

На принцессе было черное платье А-силуэта, сверху которого она надела белый укороченный жакет.

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Принцесса Како / © Associated Press

Свой аутфит Како дополнила элегантной черной шляпой и черными кожаными туфлями на стойких каблуках.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса сделала макияж с красной помадой, украсила уши жемчужными серьгами, шею — жемчужным ожерельем, а к лацкану прикрепила изысканную брошь с жемчужиной.

Принцесса Како / © Associated Press

Напомним, принцесса Како в аэропорту Нарита близ Токио появилась в белом топе и костюме кораллового цвета.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Associated Press Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Японская принцесса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images