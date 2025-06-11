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В белом жакете, жемчугах и с лопатой: японская принцесса Како посадила дерево в парке
Принцесса Како приехала с официальным визитом в Бразилию.
Принцесса Како приняла участие в церемонии посадки деревьев в Японском павильоне в парке Ибирапуэра в Сан-Паулу.
Там она появилась в элегантном образе, который не помешал Ее Величеству взять в руки лопату и посадить дерево. А еще Како взяла садовую лейку и полила дерево.
На принцессе было черное платье А-силуэта, сверху которого она надела белый укороченный жакет.
Свой аутфит Како дополнила элегантной черной шляпой и черными кожаными туфлями на стойких каблуках.
Принцесса сделала макияж с красной помадой, украсила уши жемчужными серьгами, шею — жемчужным ожерельем, а к лацкану прикрепила изысканную брошь с жемчужиной.
Напомним, принцесса Како в аэропорту Нарита близ Токио появилась в белом топе и костюме кораллового цвета.