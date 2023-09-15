В белом жилете и джинсах-скинни: Меган Маркл кардинально сменила образ на Invictus Games

Принц Гарри и его жена Меган Маркл присутствовали на шестом дне "Игр непобежденных" в Дюссельдорфе.

Герцог и герцогиня Сассекские наблюдали за соревнованиями по волейболу сидя на первом поле стадиона "Меркур Шпиль-Арена" во время Invictus Games.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

В этот день герцогиня Меган продемонстрировала образ в белом наряде. На ней был белый вязанный топ от Ralph Lauren и укороченные белые джинсы с разрезами Le Skinny De Jeanne, которые герцогиня дополнила черными балетками с ремешком вокруг щиколотки от Aquazzura.

У Меган были распущены и аккуратно уложены волосы, правда периодически, когда герцогиня обнималась с людьми, ей приходилось их завязывать в хвост. Из украшений – кольцо, о котором мы рассказывали ранее, несколько золотых браслетов и часы. Маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Это первый образ герцогини Сассекской полностью в белом на Играх, в предыдущие дни Меган появлялась на публике в черных аутфитах.

Принц Гарри и Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

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