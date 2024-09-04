В белом жителе и с массивным ожерельем на шее: королева Максима приехала на работу

Королева Нидерландов активно включилась в работу с началом осеннего сезона.
3 сентября королева Максима совершила визит в фонд Team Future в Делфсхавене в Роттердаме.
Ее Величество приехала в белом удлиненном жилете Zara, белом топе и брюках-клеш цвета денима Maison Natan. Свой лук Максима дополнила необычными крупными украшениями – золотыми серьгами Monies Jewellery и крупным ожерельем Pauline Wiertz.
Максима распустила белокурые волосы, сделала легкий дневной макияж и темно-красный маникюр, а также из аксессуаров выбрала еще несколько браслетов на запястье и часы на черном кожаном ремешке.
Днем ранее мы видели другой образ королевы, когда она в бирюзовом костюме посетила фонд Through the Sound в Лейденском университете в Лейдене.
Читайте также:
- В блузке и ярко-желтых брюках: королева Максима сходила на рабочее мероприятие
- С ожерельем из ракушек на шее: королева Нидерландов Максима позировала на пляже с мужем
- В топе, брюках и с роскошным колье на шее: новый выход королевы Максимы