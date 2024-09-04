В белом жителе и с массивным ожерельем на шее: королева Максима приехала на работу

Королева Нидерландов активно включилась в работу с началом осеннего сезона.

3 сентября королева Максима совершила визит в фонд Team Future в Делфсхавене в Роттердаме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ее Величество приехала в белом удлиненном жилете Zara, белом топе и брюках-клеш цвета денима Maison Natan. Свой лук Максима дополнила необычными крупными украшениями – золотыми серьгами Monies Jewellery и крупным ожерельем Pauline Wiertz.

Максима распустила белокурые волосы, сделала легкий дневной макияж и темно-красный маникюр, а также из аксессуаров выбрала еще несколько браслетов на запястье и часы на черном кожаном ремешке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем ранее мы видели другой образ королевы, когда она в бирюзовом костюме посетила фонд Through the Sound в Лейденском университете в Лейдене.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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