В белоснежном аутфите и шляпе: герцогиня Корнуольская приехала на скачки

В белоснежном аутфите и шляпе: герцогиня Корнуольская приехала на скачки

Герцогиня Камилла и принц Чарльз уже вернулись домой из тура по графствам Девон и Корнуолл.

На днях 74-летняя супруга принца Уэльского посетила скачки King George Diamond Weekend в Аскоте. Она была запечатлена фотографами во время беседы с тренером Ральфом Беккетом на ипподроме Аскот.

Фото сделано издалека, но на нем видно, что герцогиня Корнуольская приехала на мероприятие в белоснежном аутфите и широкополой темной шляпе. На шее у Ее Высочества был жемчужный чокер, а в ушах - серьги с жемчужными камнями.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Камиллу сфотографировали как раз во время увлеченной беседы. Кстати, в нашем материале мы рассматривали любимые украшения герцогини Корнуольской и знаем, что для публичных выходов она предпочитает жемчужные серьги и колье, как и королева Елизаветы II.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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Но во время того же тура по графствам Девон и Корнуолл Камилла подчеркивала свои образы преимущественно двумя золотыми подвесками на шее и более простыми серьгами.

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в графства Девон и Корнуолл (17 фото)

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