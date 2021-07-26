В белоснежном аутфите и шляпе: герцогиня Корнуольская приехала на скачки

Герцогиня Камилла и принц Чарльз уже вернулись домой из тура по графствам Девон и Корнуолл.
На днях 74-летняя супруга принца Уэльского посетила скачки King George Diamond Weekend в Аскоте. Она была запечатлена фотографами во время беседы с тренером Ральфом Беккетом на ипподроме Аскот.
Фото сделано издалека, но на нем видно, что герцогиня Корнуольская приехала на мероприятие в белоснежном аутфите и широкополой темной шляпе. На шее у Ее Высочества был жемчужный чокер, а в ушах - серьги с жемчужными камнями.
Камиллу сфотографировали как раз во время увлеченной беседы. Кстати, в нашем материале мы рассматривали любимые украшения герцогини Корнуольской и знаем, что для публичных выходов она предпочитает жемчужные серьги и колье, как и королева Елизаветы II.
Но во время того же тура по графствам Девон и Корнуолл Камилла подчеркивала свои образы преимущественно двумя золотыми подвесками на шее и более простыми серьгами.
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