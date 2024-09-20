В белоснежном аутфите со шлейфом: красивый вечерний выход королевы Матильды

Король Филипп и королева Бельгии Матильда на торжественном вечере, организованном Комитетом поддержки Западной Фландрии Фонда короля Бодуэна в Брюгге.

Королева Матильда выглядела очень элегантно в белоснежном аутфите, который состоял из топа с прозрачной накидкой, широких брюк с высокой талией и туфель-лодочек на каблуках. Ее Величество красиво уложила волосы в прическу, сделала вечерний макияж и надела серьги-висюльки с бриллиантами и своем помолвочное кольцо с сапфиром на палец.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Король Филипп надел черный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Обут монарх был в лаковые туфли.

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Напомним, вчера мы рассказывали, что старшая дочь короля и королевы – принцесса Елизавета начала обучение в Гарвардском университете в США. Королевский дворец делился новыми фотографиями наследницы трона из Америки.

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