Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В белоснежном костюме: 70-летняя первая леди Франции появилась на публике в роскошном образе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
143
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белоснежном костюме: 70-летняя первая леди Франции появилась на публике в роскошном образе

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Первая леди и президент Франции посетили церемонию на юго-востоке Франции.

Первая леди Франции - 70-летняя Брижит Макрон - истинное воплощение французского шика. Женщина вместе со своим супругом посетила 79-ю годовщину высадки союзников в Провансе во время Второй мировой войны, которая помогла освободить юг Франции.

Брижит Макрон / © Getty Images
Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Для важного события супруга президента надела белоснежный костюм с зауженными брюками со стрелками. На внутренней части рукавов ее жакета были молнии, которые она оставила расстегнутыми. Под костюмом у нее была шелковая майка в бельевом стиле.

Дополнили наряд Брижит Макрон серебристые туфли, укладка и лаконичная цепочка на шее. Также первая леди сделала макияж, надела золотые часы и обручальное кольцо.

Брижит Макрон / © Getty Images
Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Читайте также:

Стройность Брижит Макрон - какие секреты скрывает первая леди Франции

Стройность Брижит Макрон - какие секреты скрывает первая леди Франции

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
143
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация