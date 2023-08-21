В белоснежном костюме: 70-летняя первая леди Франции появилась на публике в роскошном образе

Первая леди и президент Франции посетили церемонию на юго-востоке Франции.
Первая леди Франции - 70-летняя Брижит Макрон - истинное воплощение французского шика. Женщина вместе со своим супругом посетила 79-ю годовщину высадки союзников в Провансе во время Второй мировой войны, которая помогла освободить юг Франции.
Для важного события супруга президента надела белоснежный костюм с зауженными брюками со стрелками. На внутренней части рукавов ее жакета были молнии, которые она оставила расстегнутыми. Под костюмом у нее была шелковая майка в бельевом стиле.
Дополнили наряд Брижит Макрон серебристые туфли, укладка и лаконичная цепочка на шее. Также первая леди сделала макияж, надела золотые часы и обручальное кольцо.
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