В белоснежном костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони продемонстрировала эффектный образ

Джорджа Мелони любит белый цвет, поэтому ее часто можно увидеть в нем.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего рабочего визита в Великобританию продемонстрировала эффектный образ.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Премьер появилась на мероприятии в деловом белоснежном костюме, состоявшем из удлиненного двубортного жакета и брюк-палаццо. Лук она дополнила белым свитером и лакированными остроносыми туфлями цвета айвори на шпильках.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала красивую прическу с локонами, макияж с красной помадой и темно-вишневый маникюр. Уши политик украсила элегантными серьгами, а руки – золотые кольца с большими камнями.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в костюме цвета слоновой кости и с новой прической предстала на деловой встрече.

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