В белоснежном костюме и очаровательных серьгах: японская принцесса Како на мероприятии

Японская принцесса Како посетила вручения детской книжной премии, которая прошла в Токио. Во время мероприятия принцесса выступила с речью перед авторам детских книг.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

29-летняя Како надела на церемонию белоснежный наряд, который состоял из лаконичного платья и жакета с длинными рукавами, у которого не было лацканов. Застегивался он на пуговицу и имел подвернутые манжеты.

Образ принцесса дополнила прической с немного подкрученными волосами, очень лаконичным макияжем, а также очаровательными серьгами с голубыми бусинами и жемчужинами.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Это ее появление на публике состоялось после того, как Како вернулась в Японию из поездки в Грецию. Девушка провела с официальным визитом в этой стране три дня и встретилась с президентом Греции.

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