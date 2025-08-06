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В белоснежном костюме и с красной помадой: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Сербии
Политик любит одевать штанные костюмы на деловые встречи.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом посетила Сербию. Там она встретилась с президентом страны Александром Вучичем.
Премьер появилась в деловом аутфите. На ней был белый однобортный жакет, бежевый топ с V-образным вырезом и белые штаны-палацо со стрелками. Наряд она дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках.
Мелони сделала идеально ровную укладку и макияж с красной помадой. На шее у нее была золотая цепочка.
Напомним, Джорджа Мелони в Турции предстала в серых штанах со стрелками и шелковой блузке лавандового оттенка, сверху которой была блестящая накидка с принтом.