В белоснежном костюме и с красной помадой: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Сербии

Джорджа Мелони / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом посетила Сербию. Там она встретилась с президентом страны Александром Вучичем.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер появилась в деловом аутфите. На ней был белый однобортный жакет, бежевый топ с V-образным вырезом и белые штаны-палацо со стрелками. Наряд она дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони сделала идеально ровную укладку и макияж с красной помадой. На шее у нее была золотая цепочка.

Реклама

Напомним, Джорджа Мелони в Турции предстала в серых штанах со стрелками и шелковой блузке лавандового оттенка, сверху которой была блестящая накидка с принтом.