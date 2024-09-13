В белоснежном костюме и с серьгами-кольцами: красивая Елена Зеленская на саммите в Киеве

Первая леди выбрала для своего лука наряд от украинского бренда.

Вчера, 12 сентября, в Киеве состоялся четвертый саммит первых леди и джентльменов, тема которого звучала так: "Защита детей: гарантии безопасного будущего". На нем обсудили реалии и проблемы детей.

Елена Зеленская и участники саммита / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Наша задача как взрослых – обеспечить им счастливое и максимально беззаботное детство", – отметила Елена Зеленская.

Там первая леди появилась в красивом стильном образе. На ней был белоснежный костюм от украинского бренда Gasanova, состоявший из штанов-палаццо и жакета с удлиненными лацканами, а также белый топ.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила светлыми туфлями-лодочками. У нее была укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и серебряно-золотые серьги с кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на интервью предстала в белой блузке без воротника и с декоративными пуговицами спереди, которую она сочетала с черными брюками-палаццо с кожаным поясом.

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