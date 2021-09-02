В белоснежном костюме и с жемчугом: Елена Зеленская в Вашингтоне

Первая леди обожает белый, поэтому часто появляется на публике в луках этого цвета.
Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской находятся с рабочим визитом в США. Там президентская чета приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.
Для такого события первая леди выбрала нежный образ белого цвета, который является одним из ее любимых. Она сочетала блузку с V-образным вырезом и рукавами три четверти с юбкой длины миди.
Костюм Елена дополнила белыми туфлями. Шею она украсила жемчужным ожерельем. Красивая прическа с локонами и нежный макияж завершили образ госпожи Зеленской.
Президент Украины, как всегда, выбрал черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, прилетела в США Елена в стильном голубом брючном костюме и нюдових лодочках на каблуках. Элегантная прическа и лаконичные серьги гармонично дополнили деловой лук первой леди.
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