В белоснежном костюме и с жемчугом: Елена Зеленская в Вашингтоне

В белоснежном костюме и с жемчугом: Елена Зеленская в Вашингтоне

Первая леди обожает белый, поэтому часто появляется на публике в луках этого цвета.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской находятся с рабочим визитом в США. Там президентская чета приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

Для такого события первая леди выбрала нежный образ белого цвета, который является одним из ее любимых. Она сочетала блузку с V-образным вырезом и рукавами три четверти с юбкой длины миди.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

Также читайте Как волшебно: Елена Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости и показала красивое видео

Костюм Елена дополнила белыми туфлями. Шею она украсила жемчужным ожерельем. Красивая прическа с локонами и нежный макияж завершили образ госпожи Зеленской.

Президент Украины, как всегда, выбрал черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, прилетела в США Елена в стильном голубом брючном костюме и нюдових лодочках на каблуках. Элегантная прическа и лаконичные серьги гармонично дополнили деловой лук первой леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Читайте также: Выбрала total black: два новых образы первой леди Елены Зеленской во время поездки в США

Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку