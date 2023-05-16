В белоснежном костюме и с золотой брошью: красивая Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи

Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи Юн Сук Елем в Сеуле.

Первая леди поблагодарила политика за поддержку Украины и пригласила его с женой посетить нашу страну.

Елена Зеленская и Юн Сук Ель / Фото: Associated Press

Зеленская также примет участие в конференции "Азиатское лидерство".

На встрече Елена продемонстрировала красивый образ в белом наряде. На ней был укороченный жакет интересного кроя с рукавами три четверти и разрезами на них. Верх первая леди скомбинировала с брюками с высокой посадкой.

Елена Зеленская и Юн Сук Ель / Фото: Associated Press

К жакету она прикрепила золотую брошь, с которой мы ее уже раньше видели. Зеленская сделала элегантную прическу, нежный макияж и завершила лук золотистыми серьгами-шарами.

Елена Зеленская и Юн Сук Ель / Фото: Associated Press

Напомним, на одном из мероприятий Елена Зеленская появилась в коричневом топе и костюме шоколадного оттенка. Она также продемонстрировала свою новую прическу.

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