В белоснежном костюме и серьгах-пусетах: красивая Елена Зеленская на Саммите первых леди и джентльменов в Киеве
Мероприятие проходит по инициативе первой леди Украины.
В Киеве стартовал пятый Саммит первых леди и джентльменов, тема которого в этом году звучит так: "Образование, моделирующее мир". На мероприятие в украинскую столицу приехали коллеги Зеленской из семи стран.
Первая леди Украины опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с события.
"В украинском языке слова "освіта", "світ" и "світло" созвучны. Нести свет и знания издавна означало у нас тождественные вещи - "освічувати" во всех смыслах. Делать что-то более видимым, выводить из тьмы.
Когда в самом центре Европы развязана отвратительная наступательная война, чтобы выжить, нам нужна сила знаний. И буквально, и метафорически. Нам всем нужна максимальная ясность принципов и взглядов. И нам всем нужны глубокие знания, чтобы отличать правду от лжи. Все это несет образование", - отметила жена президента в посте.
На мероприятии Елена Зеленская предстала в красивом деловом образе. Она надела белоснежный костюм, который состоит из двубортного удлиненного жакета приталенного силуэта и широких брюк со стрелками.
Аутфит жена президента дополнила темными туфлями-лодочками. Ее лук дополнили аккуратная укладка с боковым пробором и мягкими локонами, макияж в нежных оттенках и золотые серьги-пусеты.
Напомним, Елена Зеленская в пастельно-мятном костюме и с элегантной прической выступила на пресс-конференции.