В белоснежном костюме и в объятиях мужа: Брижит Макрон в объективах фотографов

Гардероб Брижит Макрон считается эталоном эстетики французского шика. И каждый ее выход подтверждает это.

Мы решили более подробно рассмотреть образ первой леди, в котором она появилась на финальном матче чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией, который состоялся на стадионе в Лусаиле, Катар.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит продемонстрировала монохромный аутфит от Louis Vuitton. На ней была белая шелковая блузка с галстуком-бантом с логотипом бренда и белоснежный костюм, состоявший из удлиненного жакета с золотыми пуговицами и прямых брюк со стрелками.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Лук Макрон дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких шпильках и серебряным клатчем. Укладка с прикорневым объемом и макияж смоки-айс завершили стильный образ Брижит.

Фотографы запечатлели милый кадр, как Эммануэль нежно обнимал жену за плечи и поцеловал ее.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Брижит Макрон принимала у себя в гостях первую леди Украины Елену Зеленскую.

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