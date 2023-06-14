В белоснежном костюме и жемчугах: Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции

Экс-спикер Палаты представителей США в своем деловом аутфите скомбинировала белый и голубой цвета.
Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции на тему предотвращения насилия с использованием оружия. Мероприятие прошло на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Политик выбрала для своего образа белоснежный костюм, состоявший из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками, и голубой топ.
Конгрессвумен сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с ягодной помадой и дополнила образ массивными жемчужными серьгами-пусетами, жемчужным ожерельем и кольцами.
К жакету Пелоси прикрепила оранжевую ленту, значок в виде американского флага и значок перечеркнутого оружия.
Напомним, Нэнси Пелоси попала под прицел папарацци в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. На политике было закрытое разноцветное платье-футляр длины миди с геометрическим принтом и белыми манжетами.
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