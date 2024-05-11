В белоснежном костюме и золотом украшении на шее: Меган Маркл на мероприятии в Нигерии

Герцогиня надела лаконичный и элегантный костюм, которые идеально смотрелся на ее фигуре.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл - герцог и герцогиня Сассекские - прибыли с визитом в Нигерию, который продлится три дня. Эта поездка пары станет первым официальным визитом герцога и герцогини в эту страну.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

10 мая 2024 года герцог и герцогиня посетили Академию Lightway в Абудже, чтобы начать первый в истории саммит по психическому здоровью, ставший результатом расширенного партнерства между The Archewell Foundation и The Geanco Foundation. Затем герцог и герцогиня посетили штаб обороны Нигерии, где навестили жен военнослужащих.

Если для первого появления на публике Меган надела персиковое платье и собрала волосы, то второй ее образ был более деловым - герцогиня отдала предпочтение белоснежному костюму Altuzarra с расклешенными брюками от колен и приталенного в талии жакета с одной пуговицей.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Волосы она распустила и завершила свой лук золотыми украшениями от Ariel Gordon Maffei и Cartier, коричневыми туфлями Manolo Blahnik и макияжем. Принц Гарри при этом был одет в зеленый костюм.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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