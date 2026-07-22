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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

В белоснежном костюме с акцентным бантом и шарфом: красивая Брижит Макрон на государственном ужине

Первая леди Франции продемонстрировала элегантный образ в стиле total white во время встречи с президентской четой Габона.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили у входа в Елисейский дворец президента Габона Бриса Олиги Нгему и его супругу Зиту Олиги Нгему, которые прибыли в Париж с официальным визитом.

После встречи, переговоров и церемонии подписания соглашений президентская чета собралась на государственном ужине.

Брис и Зита Олиги Нгему, а также Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Брис и Зита Олиги Нгему, а также Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Для торжественного мероприятия Брижит выбрала элегантный белый костюм, состоящий из приталенного жакета с широкими лацканами и акцентным декоративным бантом, а также узких брюк со стрелками и молниями-застежками внизу брючин. Под жакетом был лаконичный топ в тон.

Образ первой леди дополнили туфли-лодочки молочного цвета и сверкающий клатч, украшенный мелкими кристаллами. На шее у нее был молочно-белый шарф, который придал наряду особую элегантность.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Из украшений на Брижит были красивые длинные серьги с белыми и желтыми бриллиантами, бриллиантовые кольца, изящные золотые браслеты с жемчугом и золотые часы. Волосы она собрала в элегантный низкий пучок, оставив челку и несколько прядей у лица, а в макияже сделала акцент на глазах.

Напомним, Брижит Макрон в белом платье с акцентом на талии появилась на памятном мероприятии в Ницце.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
395
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