В белоснежном костюме: стильная первая леди Елена Зеленская выступила на саммите первых леди и джентльменов

В белоснежном костюме: стильная первая леди Елена Зеленская выступила на саммите первых леди и джентльменов

Сегодня, 23 августа, в столице состоялся Киевский саммит первых леди и джентльменов. Идейным вдохновителем саммита является первая леди Украины - Елена Зеленская.

Целью мероприятия является создание международной диалоговой платформы, которая будет способствовать решению гуманитарных проблем во всем мире.

На официальной странице в Instagram Елена Зеленская поделилась фотографией с мероприятия и рассказала подробности.

Елена Зеленская

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"Впервые в истории представители "мягкой силы" собрались для обсуждения вызовов новой реальности. Мы поднимем острые вопросы, и будем искать на них ответы и обменяемся собственным опытом в актуальных проблемах. Я очень счастлива, что именно моя страна на 30-летие своей независимости стала местом встречи первых леди и джентльменов. Мы становимся крепче и более заметными в мире. Не в последнюю очередь именно благодаря "мягкой силе", новые возможности для которой, я уверена, будут формироваться сегодня на наших глазах в Софии Киевской.

Первая леди приехала на мероприятие в белоснежном костюме, волосы собрала в прическу и сделала легкий дневной макияж. В ушах у Елены сверкали миниатюрные золотые серьги, а на жакете была пришпилена брошка.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Киевский саммит первых леди и джентльменов объединил более 20 участников – жен и мужей глав иностранных государств, а также международных и украинских экспертов.

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