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В белоснежном мини-платье и жакете с кристаллами: красивая Брижит Макрон на гала-вечере
Первая леди Франции продемонстрировала эффектный наряд с ноткой французского шика.
В рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен состоялся гала-ужин для лидеров стран и их вторых половинок, перед которым участники сделали совместное фото. Хозяйка мероприятия Брижит Макрон выбрала для этого события красивый наряд.
Первая леди появилась в белоснежном платье до колен прямого кроя, поверх которого надела короткий жакет без воротника с небольшими декоративными пуговицами. Особую изысканность ансамблю придал декор вокруг круглого выреза — воротник был украшен голубыми кристаллами и блестящими бусинами.
Брижит дополнила свой наряд белыми туфлями на высоких шпильках и белым клатчем с фактурной вышивкой. Из украшений она выбрала серьги с бриллиантами и несколько колец.
Первая леди нанесла свой любимый макияж смоки айс и сделала милую прическу «Мальвинка», закрепив волосы сзади заколкой цвета слоновой кости.
В этом наряде Брижит выглядела просто потрясающе и была в центре внимания вечера.
Напомним, Брижит Макрон заметили в клетчатом жакете и кроссовках вместо туфель во время подготовки к мероприятию.