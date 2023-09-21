В белоснежном пальто и любимых туфлях: королева Камилла посетила библиотеку в Париже

У королевы Камиллы и короля Чарльза III во время визита во Францию достаточно плотный график.

Сегодня Ее Величество и первая леди Франции Брижит Макрон прибыли на прием по случаю открытия новой британско-французской литературной премии в Национальной библиотеке в Париже.

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

На Камилле было белое элегантное пальто без воротника от Fiona Clare под которым было хорошо знакомое нам платье средней длины и обута королева была в туфли Chanel с круглыми черными носками, которые также часто носит. Сумка в руках Камиллы была также от французского бренда Chanel.

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Она сделала маникюр прозрачным лаком, красивый макияж, а из украшений на ней также была брошка и браслет Van Cleef & Arpels. Это уже третий образ Камиллы, который супруга Чарльза демонстрирует во время их трехдневного визита во Францию. Кроме Парижа королевская чета также посетит Бордо.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла приехали во Францию / Фото: Associated Press

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