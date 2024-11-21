В белоснежном пальто и штанах клеш: Брижит Макрон сфотографировали в аэропорту

Президентские супруги с официальным визитом прибыли в Чили.
Фотографы запечатлели президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон, когда они шли красной дорожкой из самолета после приземления в международном аэропорту Сантьяго.
Для перелета первая леди выбрала белоснежное двубортное пальто, черные брюки клеш и черную обувь на грубой подошве. Брижит сделала прическу "Мальвина", традиционный макияж смоки-айс и украсила шею цепочкой с подвеской.
Эммануэль Макрон был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и туфли.
Напомним, Брижит Макрон в синем ансамбле с поясом с металлической пряжкой приехала в Аргентину.
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