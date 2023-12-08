В белоснежном пальто: красивая королева Камилла на рождественском концерте

Королева Камилла присоединилась к актерам, телеведущим и писателям в соборе Святого Павла на благотворительном концерте рождественских гимнов.

Ее Величество появилась на лондонском мероприятии в качестве президента благотворительной организации по борьбе с раком Maggie's.

Королева Камилла продемонстрировала элегантность в белом пальто от Фионы Клэр, высоких замшевых сапогах Russell & Bromley и с клатчем Anna Valentine в руках. На воротнике у королевы были пришпилены две цветочные броши с цветных камней, также она сделала красивую укладку и макияж.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В ноябре 2008 года Камилла стала президентом благотворительной организации по борьбе с раком Maggie's, которая предоставляет бесплатную квалифицированную помощь и поддержку в центрах по всей Великобритании и онлайн.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Сегодня королева и король посетят рождественский концерт принцессы Уэльской в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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