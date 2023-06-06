В белоснежном платье и эспадрильях: герцогиня Эдинбургская Софи посетила детский хоспис

Покровительницей этого центра она является уже много лет.

Софи, герцогиня Эдинбургская, была в хорошем настроении, когда вышла к фотографам во вторник, 6 июня.

Супруга принца Эдварда, младшего сына покойной королевы Елизаветы II, посетила Christopher's - детский хоспис Shooting Star, в Гилфорде.

Во время своего визита Софи мило улыбалась, держала одного из подопечных центра на руках и разговаривала с некоторыми другими детьми.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Также герцогиня погладила милого пса-терапевта с желто-голубой повязкой на шее.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Покровительнице центра Софи является с 2002 года. Она также регулярно посещает подобные заведения и различные мероприятия, организуемые для сбора средств для их поддержки.

Для этого визита герцогиня Эдинбургская выбрала белое платье миди и жакет с длинными рукавами. Образ она дополнила классическими эспадрильями на завязках и платформах, а также клатчем в горох и несколькими украшениями.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

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