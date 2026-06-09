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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

В белоснежном платье и на высоких шпильках: Брижит Макрон на государственном ужине в Елисейском дворце

Первая леди Франции нарядом подчеркнула стройные ноги.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит Макрон встретили возле Елисейского дворца президентскую чету Руанды, для которых они организовали государственный ужин.

Брижит выбрала для такого события белоснежное платье-футляр с длинными рукавами, круглым вырезом и небольшими накладными карманами, украшенными пуговицами с камнями. Наряд подчеркнул стройные ноги жены президента.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Образ госпожа Макрон дополнила коричневыми кожаными остроносыми туфлями на шпильках и бежевым клатчем с брошью с камнями. У нее была элегантная прическа, макияж смоки-айс, лаконичные золотые-серьги в ушах и золотая цепочка на шее.

Эммануэль был одет в черный костюм с белым платком-паше, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета овсянки появилась на встрече.

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Дата публикации
Количество просмотров
189
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