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В белоснежном платье и на высоких шпильках: Брижит Макрон на государственном ужине в Елисейском дворце
Первая леди Франции нарядом подчеркнула стройные ноги.
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит Макрон встретили возле Елисейского дворца президентскую чету Руанды, для которых они организовали государственный ужин.
Брижит выбрала для такого события белоснежное платье-футляр с длинными рукавами, круглым вырезом и небольшими накладными карманами, украшенными пуговицами с камнями. Наряд подчеркнул стройные ноги жены президента.
Образ госпожа Макрон дополнила коричневыми кожаными остроносыми туфлями на шпильках и бежевым клатчем с брошью с камнями. У нее была элегантная прическа, макияж смоки-айс, лаконичные золотые-серьги в ушах и золотая цепочка на шее.
Эммануэль был одет в черный костюм с белым платком-паше, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета овсянки появилась на встрече.