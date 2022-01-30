В белоснежном платье и рядом с мужем: королева Рания опубликовала милое семейное фото

В белоснежном платье и рядом с мужем: королева Рания опубликовала милое семейное фото

Королева Иордании поздравила супруга – короля Абдаллу II – с днем рождения.

Сегодня, 30 января, король Иордании Абдалла II отмечает юбилей – ему исполнилось 60 лет. По этому поводу его супруга – королева Рания – опубликовала в Instagram их милый снимок.

На фото супруги запечатлены с улыбками. Рания положила одну руку мужу на плечо. Одета Ее Величество в белоснежное женственное платье с рукавами с рюшами и черными волнистыми линиями на талии. Наряд она дополнила коричнево-черным ремешком.

Свой нежный аутфит Рания дополнила красивой укладкой с локонами и макияжем с нежно-розовой помадой на губах.

На короле Абдалле II была белая рубашка, рукава которой она закатал, и черные брюки. Свой лук он дополнил черными наручными часами.

"В моем сердце живет король…", - подписала фото королева Рания.

В семье иорданских монархов сегодня двойной праздник – в их младшего сына – принца Хашима – тоже день рождения. Мальчику исполнилось 17 лет.

Рания выложила в соцсеть их совместный снимок, на котором сын запечатлен в голубой рубашке.

"Пусть твои годы будут наполнены любовью и светом. С днем рождения, принц Хашим", - поздравила Рания сына.

Напомним, королева Иордании в канун Рождества и Нового года презентовала праздничную семейную открытку.

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