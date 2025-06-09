В белоснежном платье с кейпом: Брижит Макрон в изысканном образе появилась на государственном ужине

Брижит и Эммануэль Макрон, князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили государственный ужин в Княжеском дворце, который по случаю их официального визита в Монако устроили князь Альбер II и княгиня Шарлин.

Первая леди появилась там в изысканном аутфите. На ней было белоснежное платье макси четкого силуэта из кутюрной коллекции Haute Couture осенью 2023 бренда Dior. Главным элементом ее лука была элегантная накидка в форме кейпа, грациозно спадавшая с плеч, создавая эффект королевского величества.

Брижит и Эммануэль Макрон, князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Наряд Брижит дополнила белым клатчем с ажурным рельефом и белыми туфлями-лодочками. Она сделала скромную прическу, макияж смоки-айс, уши украсила лаконичными серьгами, а руки — бриллиантовыми кольцами и часами с кремовым кожаным ремешком.

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Эммануэль был одет в смокинг с белым платком-паше в надгрудном кармане, белую рубашку, черный галстук-бабочку, которые скомбинировали с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон на встрече с князем и княгиней Монако предстала в элегантном бежевом костюме от любимого бренда Louis Vuitton.